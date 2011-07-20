Мер Малина підтверджує, що розмовляв із Сацюком

Міський голова Малина Житомирської області Сергій СТЕЛЬМАХ підтверджує, що три місяці тому бачив колишнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА на одній із вулиць міста.

Про це С.СТЕЛЬМАХ сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи повідомлення у ЗМІ про те, що В.САЦЮК повернувся в Україну.

«Так, ми дійсно зустрічалися. Це була випадкова зустріч не у парку, а на одній з вулиць Малина у центрі міста. Я йшов, ми зустрілися, переговорили про батьків САЦЮКА. Мені здається, що батьки у нього обоє ще живі (за даними УП, батьки Сацюка поховані в Малині. - Ред.)», - сказав С.СТЕЛЬМАХ.

При цьому мер Малина додав, що заздалегідь домовленої зустрічі у нього з В.САЦЮКОМ не було, хоча С.СТЕЛЬМАХ і не проти з ним зустрітися.

«Якщо вас цікавить моя особиста думка, то я не заперечую проти такої зустрічі, бо САЦЮК - малинчанин і він свого часу дуже багато для Малина зробив», - зазначив С.СТЕЛЬМАХ.

Він зауважив, що згадана випадкова зустріч з В.САЦЮКОМ у Малині в нього відбулася не днями, а три місяці тому.

За інформацією "Української правди", В.САЦЮКА бачили останніми днями у Малині Житомирської області. Як розповів співрозмовник видання, В.САЦЮКА два дні поспіль бачили у міському парку у супроводі мера міста, а потім у компанії чотирьох осіб. Крім того, за словами джерела, "в останні місяці пожвавилося життя на дачі САЦЮКА, яка раніше кілька років стояла пусткою".

Після того, як у 2005 році проти В.САЦЮКА була порушена кримінальна справа за незаконне присвоєння військового звання, він виїхав до Росії, де жив останні роки та отримав громадянство.

Наприкінці минулого року його допитували у справі про отруєння колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА як свідка. Як відомо, В.САЦЮК брав участь у вечері, на якій, за версією В.ЮЩЕНКА, він і був отруєний.