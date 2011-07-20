Адвокат: вирок Корнійчуку покаже, що чекає інших "політичних"

Адвокат колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНИЙЧУКА Ігор ФОМІН заявляє, що відмову від подальшого допиту свідків під час судового розгляду справи його підзахисного пов`язаний з достатньою кількістю доказів його невинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ФОМІН сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Зараз в суді ми навіть перестали ставити питання свідкам, бо вже всі докази у цій справі ми вважаємо зібраними. Нам залишилося допитати тільки експерта щодо нарахування збитку і які дії КОРНИЙЧУКА спричинили цей збиток", - сказав І.ФОМІН.

Адвокат повідомив, що на даному етапі допитано всіх свідків звинувачення.

"На наш погляд, абсолютно очевидним є факт незаконного порушення щодо нього кримінальної справи. Цей факт посилюється тим, що його було незаконно заарештовано", - додав він.

"За тих обставин, що є, абсолютно безперечних, на мою думку, за відсутності в його діях складу злочину, вирок буде дуже важливий не тільки для нього, а й для інших справ. Ми розумітимемо, яким шляхом піде правосуддя України у справах, які ми називаємо політичними", - заявив І.ФОМІН.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу щодо Є.КОРНІЙЧУКА було порушено Генпрокуратурою 22 грудня 2010 року за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки). Колишньому першому заступникові керівника Мінюсту висунуто звинувачення в зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.