Балога розказав, як тяжко працював в Америці

У тендерах зі створення системи «112» в Україні візьмуть участь американські компанії - Балога

Американські урядові структури і провідні компанії, які працюють у сфері запобігання і управління надзвичайними ситуаціями, будуть залучатися до створення в Україні системи екстрених телефонних викликів за єдиним номером 112.

Таку думку сьогодні висловив міністр з надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА за підсумками тижневого офіційного візиту міжвідомчої делегації до США, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

За словами міністра, що програма перебування українських посадовців у США була інтенсивною і охоплювала всі аспекти створення системи «112» - від техніко-економічного обґрунтування до організації усього комплексу реагування на надзвичайні ситуації.

«Ми проводили до п’яти офіційних переговорів і робочих зустрічей на день. Нашими співрозмовниками були представники американських урядових структур і компаній, які займають лідерські позиції з виробництва устаткування і надання послуг, необхідних для створення українського аналога «911». Ми також відвідали нью-йоркський Центр управління у надзвичайних ситуаціях і такий же регіональний підрозділ у Арлінгтоні, передмісті Вашингтона», - розповів В.БАЛОГА.

Він підкреслив, що важливо було з’ясувати та проаналізувати всю логістику, починаючи від безпеки людини і закінчуючи реагуванням на масштабні кризи. «Ми в онлайн-режимі дослідили, як працюють ті технології, які американці пропонують впровадити в Україні», - зазначив міністр.

При цьому члени української делегації, до якої входили представники МВС, Міністерства охорони здоров’я, Державної авіаційної адміністрації, фахівці з авіабезпеки великих аеропортів, зійшлися на думці про необхідність єдиного підпорядкування майбутньої системи «112». Приклад США наочно засвідчив, що така система може бути ефективною тільки тоді, коли знаходитиметься «під одним дахом», відзначив глава МНС.

За словами В.БАЛОГИ, проведено докладні консультації про можливість залучення урядових організацій США і компаній-виробників до побудови системи «112». Значну увагу було приділено вивченню досвіду запобігання надзвичайним ситуаціям при масовому скупченні людей та процедур безпеки в аеропортах, що особливо актуально під час проведення в Україні матчів європейської футбольної першості 2012 року.

Керівник МНС констатував велику зацікавленість іноземних інвесторів у побудові системи «112».

У цьому контексті міністр вказав на переконливі результати втілення американських технологій у сфері забезпечення безпеки населення. «Цілком закономірно, що тут американські компанії тримають першість. Адже технології реагування на надзвичайні ситуації в Америці розвивалися з середини минулого століття, коли вперше було впроваджено прототип системи «911», яка й донині забезпечує безпеку американців», - сказав він.

За словами В.БАЛОГИ, одержані результати візиту міжурядової делегації до США є змістовними, що дозволяє упритул підійти до початку робіт зі створення системи «112». Агентство США з розвитку і торгівлі вже визначило компанію, яка за кошти американського бюджету розробить техніко-економічне обґрунтування цього масштабного проекту. «Підсумки проведених у США переговорів доводять, що американці дуже активно змагатимуться за право брати участь у розгортанні мережі «112» в Україні як в організаційному, так і в технологічному аспектах», - сказав В.БАЛОГА.