Кузьмін підтвердив, що Сацюк перебуває в Україні і співпрацює зі слідством

Виконуючий обов`язки генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН підтвердив, що колишній перший заступник голови СБУ Володимир САЦЮК перебуває в Україні і співробітничає зі слідством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.КУЗЬМІН повідомив сьогодні на брифінгу.

«В.САЦЮК з`являється в Україні, і це не є секретом», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи давав він свідчення у справі про отруєння колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Р.КУЗЬМІН підкреслив, що В.САЦЮК неодноразово викликався до Генеральної прокуратури, допитувався і брав участь у слідчих діях.

«І за необхідності він і далі братиме участь», - додав Р.КУЗЬМІН.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією "Української правди", колишнього першого заступника глави СБУ В.САЦЮКА бачили днями к місті Малин Житомирської області. Малин - рідне місто В.САЦЮКА, тут поховані його батьки.

Міський голова Малина Сергій СТЕЛЬМАХ підтвердив УНІАН, що три місяці тому бачив В.САЦЮКА на одній з вулиць міста.

Після того, як в 2005 році проти В.САЦЮКА було порушено кримінальну справу за незаконне присвоєння військового звання, він виїхав до Росії, де жив останніми роками і одержав громадянство.

Наприкінці минулого року його допитували у справі про отруєння колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА як свідка. Як відомо, В.САЦЮК брав участь у вечері, на якій, за версією В.ЮЩЕНКА, його і було отруєно.