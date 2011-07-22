Прокурор зачитує обвинувачення Тимошенко на біс

Представники прокуратури під час сьогоднішнього засідання Печерського районного суду міста Києва розпочали повторне зачитування обвинувального висновку по кримінальній справі, порушеній стосовно лідера партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, після початку засідання головуючий суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ нагадав, що 15 липня Ю.ТИМОШЕНКО була видалена із судового засідання. Після цього без її участі та без участі її захисників прокуратура зачитала обвинувальний висновок.

Р.КІРЄЄВ зауважив, що під час минулого засідання Печерського райсуду підсудна Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася відповідати на запитання, чи зрозуміла їй суть обвинувального висновку. У зв’язку з цим Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення про повторне зачитування сьогодні прокуратурою обвинувального висновку.

Як повідомляв УНІАН, обвинувальний висновок складається із 73 сторінок. Минулого разу на зачитування було витрачено понад три години. Як і попереднього разу, обвинувальний висновок зачитує прокурор Лілія ФРОЛОВА.