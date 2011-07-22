Перебинтованих противників Тимошенко міліція пропустила під двері суду

Учасники Громадянської кампанії «Тимошенко – до відповідальності!» проводять біля Печерського районного суду міста Києва флеш-моб, мета якого - спростувати вчорашню заяву одного із своїх координаторів Павла ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА про заплановані провокації.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції перебувають перед входом до будівлі суду, куди можуть потрапити лише журналісти на підставі посвідчення представника засобу масової інформації.

Двоє із учасників акції перебинтували по одній руці, а ще в одного – перебинтовано тіло.

На запитання УНІАН, як вони потрапили до двору суду, вони відповіли, що правоохоронці пропустили їх на підставі паспорта. Учасники акції відмовилися продемонструвати документи, за якими вони потрапили на територію суду.

За акцією спостерігали двоє представників міліції, які зазвичай знаходяться перед металевою загорожею, встановленою на Хрещатику.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня один із координаторів кампанії «Тимошенко - до відповідальності!» Павло ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ заявив про підготовлені владою провокації під час судових засідань з розгляду справ екс-прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

«Наступного тижня планується провокаційний захід. Було дано команду знайти людину, яка одержала каліцтво буквально за день до цього заходу, або буде влаштована колотнеча з депутатами, виведено депутатів БЮТ на колотнечу. Організовано все це буде нашими провокаторами», - сказав П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ.

За його словами, ця провокація організовується для дискредитації опозиційної партії «Батьківщина» та її лідера Ю.ТИМОШЕНКО, і для подальшого кримінального переслідування.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ також повідомив, що кампанія «Тимошенко - до відповідальності!» координується одним із колишніх членів організації «Жовта Пора» Дмитром Олеговичем МІРОШНИЧЕНКОМ.

«Зараз я знаю, що він (Д.О.МІРОШНИЧЕНКО) напряму контактує з КЛЮЄВИМ та офісом на Липах. Саме він був нашим касиром і саме він був нашим координатором», - додав він.

За його словами, учасники кампанії «Тимошенко - до відповідальності!» за свою провокаційну діяльність одержують від 500 до 1000 грн. на день на підставі звітів про свою діяльність.

«В організації більш як 30 осіб, окремо розбиті групи на тих, хто працює в залі суду, а також на нічні мобільні бригади, які займаються розклеюваннями листівок, вивішуванням банерів, написанням гасел «За Кірєєва!», - уточнив він.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ також повідомив, що, усвідомивши свою деструктивну діяльність, він вирішив оприлюднити документи, які підтверджують причетність влади до організації і фінансування їхньої діяльності. За його словами, учасники кампанії «Тимошенко - до відповідальності» проходили у будівлю Печерського районного суду на підставі сфальсифікованих посвідчень представників ЗМІ.

Водночас він підкреслив, що їхня організація не має жодного відношення до «Загальновійськового союзу» Олега КАЛАШНІКОВА, який проводить акції перед Печерським райсудом.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ також повідомив, що звернувся до помічника народного депутата Юрія ГРИМЧАКА за допомогою в організації оприлюднення цих фактів.

За його словами, за освітою він є програмістом, і погодився на участь у громадянській кампанії «Тимошенко - до відповідальності!» лише через відсутність роботи.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ також повідомив про свій вихід з цієї організації і закликав усіх своїх колег наслідувати його приклад.