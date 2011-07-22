Прокурор поскаржилася Кірєєву, що Тимошенко неуважно слухає

Прокурор Лілія ФРОЛОВА зробила зауваження екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО за те, що вона неуважно слухає обвинувальний висновок по своїй справі.

Як передає кореспондент УНІАН, після 10 хвилин повторного зачитування обвинувального висновку у Печерському райсуді Києва Л.ФРОЛОВА сказала: «Ваша честь, вибачте, підсудна не уважно слухає обвинувальний висновок».

Суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ звернувся з проханням до Ю.ТИМОШЕНКО більш уважно слухати обвинувальний висновок.