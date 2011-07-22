Екс-голова Печерського суду - про процес над Тимошенко: цирк на дроті

Екс-голова Печерського районного суду міста Києва Микола ЗАМКОВЕНКО вважає, що суддя Родіон КІРЄЄВ дозволив екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО втягнути себе у політичний процес.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив на прес-конференції у Києві.

М.ЗАМКОВЕНКО наголосив, що дуже негативно оцінує хід судового процесу над екс-прем’єром, оскільки це, на його думку, не суд, а «цирк на дроті».

Як зауважив М.ЗАМКОВЕНКО, українське законодавство чітко регламентує усі судові процедури, і відступати від цих норм не можуть ні головуючий у справі, ні учасники процесу. Зокрема, за його словами, у Кримінально-процесуальному кодексі чітко записано, що головуючий повністю відповідає за проведення процесу, за порядок у залі тощо.

«Я думаю, що з боку головуючого (Р.КІРЄЄВА – УНІАН) деякі елементи були пропущені. Він дав можливість такому досвідченому політику, державному діячу (Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН) заманити себе в пастку політичних інтриг, і перевести простий процес у рамки політичного», - наголосив екс-голова Печерського суду.

Як вважає М.ЗАМКОВЕНКО, саме Р.КІРЄЄВ дозволив екс-прем’єру поводитися у суді подібним чином: не вставати під час звернень до суду тощо.

На його думку, усе, що відбувається у судовому процесі над Ю.ТИМОШЕНКО, «паплюжить судову систему, свідчить про зневагу до інших учасників процесу, та, врешті-решт, свідчить про зневагу до держави».

М.ЗАМКОВЕНКО нагадав, що рішення суду приймаються від імені держави, тому суд потрібно поважати, і якщо є зауваження безпосередньо до головуючого, то українське законодавство передбачає цілий ряд заходів для притягнення його до відповідальності.

«Тому я рекомендував би головуючому й учасникам процесу, зокрема, Юлії Володимирівні та її адвокатам, вести себе коректно, тому що вони підривають підвалини правосуддя, які в нас є, і зневагу, в першу чергу, проявляють до держави. І це робиться у світовому масштабі», - наголосив екс-голова Печерського райсуду.

Також М.ЗАМКОВЕНКО вважає, що заяви адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО про звернення до європейських судів ще до завершення процесу в Україні є нічим іншим як тиском на головуючого у справі.