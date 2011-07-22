У Донецьку протестують проти підвищення тарифів на ЖКП

Сьогодні в Донецьку під стінами міськради під час сесії відбулася акція протесту жителів міста, представників громадських організацій і політичних партій проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і незаконного виділення владою міста земельної ділянки під будівництво сміттєспалювального заводу, незважаючи на незгоду громадськості.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, протестувальники виступили проти знищення скверу і зелених насаджень по вулиці Зайцева в санітарно-захисній зоні Донецького металургійного заводу.

Близько 100 мітингувальників, які прийшли на акцію, були відгороджені міліційним оточенням і металевою огорожею від входу до будівлі міськради.

Учасники акції тримали плакати: «Ні грабіжницьким тарифам!», «Депутати, не продайте своїх виборців!», «Мер, спалюй сміття у себе в кабінеті й дихай цим сам!», «Мер! Поверни нам сквер!», «Мер - вбивця міста!». Протестувальники стояли під численними прапорами партії «Фронт Змін», червоними прапорами з гаслом «Владу – народу!», а також прапорами КПУ.

Люди висловлювалися проти політики місцевої влади і вимагали зустрічі з мером міста і депутатами міськради. Коли ж мітингувальники зрозуміли, що до них ніхто з керівників міста не збирається виходити, то спробували прорвати оточення і з криками «Ганьба!» намагались пройти крізь невеликий прохід між металевими огорожами на сесію міськради.

Один літній чоловік опинився попереду натовпу і був з силою відсунутий назад за огорожу. Він намагався пояснити міліції: «Ви порушуєте закон, адже кожен житель міста, кожен виборець має право бути присутнім на сесії. Ви повинні пропустити мене, я ветеран праці з 43-річним стажем, а ви захистили бар`єрами і не пускаєте до мера. Навіть при перебуванні СРСР я міг вільно зайти до міськкому!».

Але мітингувальникиі все одно залишилися за металевою огорожею.

Учасники акції прийняли резолюцію, в якій зажадали винести на розгляд сесії питання про скасування рішення Донецької міської ради від 25 лютого 2011 року «Про коригування тарифів на послуги за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій житлового фонду територіальної громади Донецька», внаслідок чого зросли тарифи на послуги ЖКГ. Також вони зажадали скасувати рішення міськради від 19 грудня 2008 року про передачу земельних ділянок в оренду ТОВ «Міське будівництво» для будівництва торгово-адміністративних будівель із зупинками громадського транспорту на місці зеленого скверу по вулиці Зайцева.

Крім того, громадські організації, жителі Донецька зажадали від мера міста, депутатів міськради припинити спроби організувати будівництво сміттєспалювального заводу, який «несе загрозу навколишньому середовищу і здоров`ю жителів».

«У разі ухилення від виконання зазначених вимог учасники акції готові ініціювати проведення місцевого референдуму в Донецьку з питання дострокових виборів Донецького міського голови і Донецької міськради 6-го скликання і направити відповідні звернення Президенту України, Верховній Раді України, лідерам політичних партій, профспілкових організацій і рухів, релігійних конфесій», - говориться в резолюції.

Мер міста Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО так і не вийшов до мітингувальників. А журналістам, які перехопили його у вестибулі міськради перед початком сесії, коментуючи ситуацію, він сказав, що протестувальники «попросту шельмують населення міста». «Ці люди постійно всі будівництва, які відбуваються в Донецьку, супроводжують протестами. А сьогодні до них підключилися політичні сили, які на цих акціях хочуть заробити свій додатковий політичний багаж», - вважає мер. При цьому він запевнив, що «сміттєспалювальний завод буде безпечним», а «комунальні тарифи змінюватися не будуть».