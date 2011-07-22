Нафтогаз повторно оголосив свої претензії до Тимошенко

Представник НАК «Нафтогаз України» повторно оголосив цивільний позов по кримінальній справі, порушеній стосовно лідера партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, оголошення цивільного позову розпочалося одразу після того, як державне обвинувачення завершило зачитувати у Печерському райсуді Києва обвинувальний висновок.

До того, як почалося оприлюднення цивільного позову, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК звернувся з проханням до судді Родіона КІРЄЄВА оголосити перерву в засіданні суду.

О.ПЛАХОТНЮК мотивував це тим, що має бути обідня перерва, а також має бути відведений час для проведення консультацій з Ю.ТИМОШЕНКО щодо обвинувального висновку.

Як відомо, НАК «Нафтогаз України», який виступає у судовому процесі над екс-прем’єром Ю.ТИМОШЕНКО цивільним позивачем, заявив позов про стягнення з неї 1,516 млрд. грн. для компенсації збитків, завданих компанії внаслідок підписання у 2009 році газових угод з Росією.

«ТИМОШЕНКО Ю.В. зобов’язала НАК «Нафтогаз України» підписати контракти з ВАТ «Газпром» на придбання природного газу та керуватися базовою ціною у розмірі 450 доларів США за тисячу кубічних метрів. При цьому ставка транзиту природного газу територією України на 2009 рік лишилася на рівні 1,7 доларів за тисячу кубометрів на 100 кілометрів відстані», - йдеться у позові.