Прокурор і Тимошенко попереджають Кірєєва про відповідальність

Екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО та її захист вимагають від суду закрити кримінальну справу за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра у перевищенні службових повноважень при підписанні газових угод з Росією 2009 року через відсутність події та складу злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК.

«Враховуючи те, яким чином дано роз’яснення суті обвинувачень, є всі підстави для закриття кримінальної справи», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що ті роз’яснення суті обвинувачень, які надав головуючий у судовому засіданні суддя Родіон КІРЄЄВ свідчать про відсутність події та складу злочину. «Я вас прошу, якщо не з’ясовано подію злочину, не треба продовжувати цю кримінальну справу, тому що це є вже інший злочин. І я ще раз підтверджую клопотання закрити цю кримінальну справу», - підкреслила екс-прем’єр.

Колишній глава уряду нагадала, що відповідно до закону України про міжнародні договори прем’єр-міністр діє на переговорах без будь-яких додаткових повноважень, без директив та інших довіреностей, які уповноважують на проведення переговорів. «Прем’єр-міністр діє на переговорах в силу своєї посади», - зазначила вона.

У той же час, представник державного обвинувачення заявив, що клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО про закриття кримінальної справи не може бути задоволено на цій стадії судового розгляду. «Якщо суд задовольнить це клопотання, то проявить упередженість», - підкреслив прокурор.