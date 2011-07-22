Кірєєв пояснив, чому ще рано закривати справу Тимошенко

Суд відмовив екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту у задоволенні клопотання про закриття кримінальної справи за відсутності складу та події злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у судовому засіданні суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ.

«Суд постановив відмовити у задоволенні цього клопотанні», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Суддя також зазначив у своїй постанові передчасність заявлення клопотання про закриття кримінальної справи, оскільки на цій стадії судового розгляду суд не може давати оцінку доказам вини підсудного, а також встановлювати подію та склад злочину.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, о 21.00 після двогодинної перерви Печерський районний суд Києва поновив розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні газових угод з РФ у 2009 році.