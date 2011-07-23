Захист Тимошенко потрапив у глухий кут

Адвокат екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ констатує, що наразі захист опинився у глухому куті, оскільки не розуміє, від обвинувачень у якому злочині треба захищатися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СІРИЙ заявив сьогодні журналістам після завершення судового засідання.

«Захист не розуміє суті обвинувачень, які висунуті Ю.ТИМОШЕНКО, тому захист не розуміє, проти чого захищатися. І Ю.ТИМОШЕНКО також не розуміє, проти чого захищатися у кримінальному сенсі», - пояснив він.

«Подальший хід цієї справи буде нагадувати якийсь юридичний хаос, юридичне безглуздя, бо юридичної перспективи з’ясовувати в суді, чи є подія злочину, чи ні, просто немає»,- заявив М.СІРИЙ.