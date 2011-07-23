Посол пояснює різницю між Януковичем і Путіним

Порівняння судових процесів над колишнім прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та екс-главою російського ЮКОСу Михайлом ХОДОРКОВСЬКИМ є перебільшеним і оманливим.

Про це йдеться у листі-відповіді посла України у Великобританії Володимира ХАНДОГІЯ «Уряд України поважає судовий процес» на редакційну статтю видання Financial Times «Для України настав «час «ЮКОСу», який сьогодні, 22 липня, опублікувало видання. Текст листа-відповіді надали УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«Сер, я пишу для того, щоб не погодитися з перебільшеним порівнянням процесів над Ю.ТИМОШЕНКО та М.ХОДОРКОВСЬКОГО («Для України настав «час «ЮКОСу»). Це твердження – недоречне, оманливе та вкрай неправдиве.

На відміну від Владіміра ПУТІНА, який неодноразово висловлював свою позицію щодо суду над «ЮКОСом», Президент Віктор ЯНУКОВИЧ відмовився коментувати теперішній процес проти пані ТИМОШЕНКО, і я так само не буду. У цій країні виконавча гілка влади поважає судовий процес, тому не втручається і не намагається впливати на події”, - йдеться у листі.

В.ХАНДОГІЙ зазначає, що відколи В.ЯНУКОВИЧ був обраний Президентом, він прагнув провести в Україні реформи, запровадити економічну лібералізацію, антикорупційні заходи. Юридична реформа, на думку посла, як і пенсійна, - частина його програми.

“Україна цілковито віддана демократичним цінностям, і це передбачає належні правові процедури стосовно всіх осіб, обвинувачених у скоєнні кримінальних правопорушень. Відколи прокурори почали розслідування, пані ТИМОШЕНКО могла вільно спілкуватися із своїми прибічниками та ЗМІ. Її не заарештували. Ці обставини далекі від тих, в яких опинився пан ХОДОРКОВСЬКИЙ, якого заарештували бійці спецпризначення у масках, ув’язнили і тримали за ґратами на суді. Не може бути жодного порівняння між «ЮКОСом» та відкритим процесом, який проходить в Україні. Як ви зазначили, Україна прагне тісніших зв’язків з Європою. Кінцева мета – інтеграція. Наші зобов’язання включають не лише відчутні внутрішні реформи, а й прихильність до спільних з Європою цінностей, прихильність до демократії, свободи слова та прав людини. Західні політики побачили прогрес України у поглибленні зв’язків з Європейським Союзом. Я сподіваюся, що ваше поважне видання побачить цей процес, а надалі уникатиме невдалих висловлювань про Україну, таких, як порівняння з «ЮКОСом», - наголошується у листі.