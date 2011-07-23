Соратники Тимошенко ходитимуть у Печерський суд по черзі

Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина», незважаючи на сезон відпусток, приходитимуть на всі засідання Печерського районного суду Києва з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Про це в ефірі «5-го каналу» в п'ятницю заявив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО.

Водночас він зауважив, що народних депутатів ніхто не примушує бути присутніми в Печерському райсуді столиці.

"У нас немає відпустки. Ми весь час будемо підтримувати свого лідера. Ніхто насильно не запрошує, але люди прекрасно розуміють, що це та хвилина, той доленосний момент, коли визначається хто є хто", - додав лідер фракції.

За словами І.КИРИЛЕНКА, згідно з рішенням фракції, депутати розділилися на групи, які по черзі ходитимуть на судові засідання.

"Але у кожного є якісь речі, кожен щось планував, у нас є люди, яким далеко за шістдесят, є люди, у яких і особисті, сімейні проблеми, ми це все зважили, тому хто зараз може повністю відпрацювати, в залі знаходиться зараз (близько 40 осіб), з наступного тижня будуть інші", - додав І.КИРИЛЕНКО.