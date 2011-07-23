У Луценка не підтвердився страшний діагноз

У п`ятницю Юрія Луценка конвоювали з СІЗО №13 в одну з елітних клінік столиці для обстеження на гепатит (загальна назва запальних захворювань печінки). Але, на щастя, страшний діагноз не підтвердився, повідомляє газета "Сегодня". За словами прес-секретаря НУНС Лариси Сарган, у клініці екс-міністрові були зроблені «печінкові проби», які показали: гепатиту немає, але є загострення панкреатиту (запалення підшлункової залози).

Нагадаємо, що підозра на гепатит виникла 20 липня під час планового обстеження Луценка в столичній лікарні швидкої допомоги. Інформацію про те, що Юрій Луценко не страждає на гепатит, журналістам підтвердив і радник голови Держпенітенціарної служби Ігор Андрушко: «За здоров`ям екс-міністра постійно стежать медики з лікарні СІЗО №13. Але ознак гепатиту вони у нього не помічали».