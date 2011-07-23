У Тимошенко сподіваються, що Янукович ветує скандальний закон

Лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО не виключає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може заветувати закон про пенсійну реформу.

Про це І.КИРИЛЕНКО заявив в ефірі «5-го каналу» в п`ятницю.

"У мене таке відчуття, що може бути вето на цей закон. Бо занадто багато категорій людей постраждали", - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що опозиція не голосувала за ухвалення пенсійної реформи.

"Ми по-іншому підходимо до пенсійної реформи, не міняючи при цьому пенсійного віку", - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що ухвалена пенсійна реформа є надзвичайно жорстокою.

"Я думаю, не пройде безслідно і робота опозиції, і робота громадянського суспільства, і ЗМІ", - додав народний депутат.

Пояснюючи відсутність масових акцій протесту проти пенсійної реформи, І.КИРИЛЕНКО зауважив, що люди не виходять протестувати через сезон відпусток. Крім того, додав він, люди, які вже вийшли на пенсію, не підпадають під цей закон, а молоді нема коли виходити на акції протесту через значну завантаженість на робочих місцях.

"Зачіпає всіх. Але не миттю і не одночасно, тому і виступи були в силу цих причин", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла у цілому Закон України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, страховий стаж піднято до 30 років для жінок та 35 – для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 63 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, що втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для обрахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.