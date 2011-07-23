Колишній київський чиновник у своєму арешті звинувачує Хорошковського

Екс-глава столичного управління охорони культурної спадщини Руслан Кухаренко звинувачує главу СБУ Хорошковського в переслідуваннях.

В інтерв'ю "Дзеркалу тижня" Кухаренко, справа якого зараз розглядається в суді, заявив, що його арешту сприяв Хорошковський.

"Десять років тому до мене звернувся пан Хорошковський, який на той момент курирував КМДА від адміністрації президента Кучми. Він був зацікавлений у реставрації будинку архітектора Казанського", - сказав він.

"Заперечень не було. З'явився проект, розроблений інститутом "Укрпроектреставрація" (замовник - фірма "Сітко-Поділ-Київ"), куди м'яко вписалася мансарда. Саме ця будівля пізніше стала офісом Хорошковського", - розповів Кухаренко.

У 2007 на цій же вільній від забудови ділянці, поряд з історичною будівлею, тим же замовником був запропонований ескізний проект офісної чотириповерхової будівлі, розроблений архітектором Бородкіним. Він також був узгоджений.

"А вже в червні 2010-го у нас в управлінні з'явився архітектор Бородкін в супроводі двох солідних чоловіків з планшетами. І жах! У новому проекті будинку архітектора взагалі немає! Замість нього - 12-поверхова будівля, що перекриває вид на зелений схил гори", - розповів він.

За словами Кухаренка, їм було відмовлено. "Буквально через день у нас в управлінні з'явився представник КРУ. Потім знову прийшов Бородкін з проханням все-таки узгодити, а потім - СБУ", - сказав екс-глава управління.

Він зазначив, що після його арешту почали тиснути на його заступника Новгородського. Той написав, що подібного роду речі відносяться до юрисдикції центрального органу.

"Але коли будинок почали зносити, (Новгородський) направив туди інспектора, мовляв, на якій підставі дієте? Відразу ж був дзвінок одному з археологів нашого управління з Держкультурспадщини: "Що там Новгородський випендрюється, він що, хоче разом з Кухаренком на нарах сидіти?". Будинок знесли. Все стало зрозуміло", - розповів Кухаренко.

Українська правда