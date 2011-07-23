Кириленко сподівається, що від Тимошенко більше ніхто не втече

Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО сподівається, що восени у фракції не з’являться нові перебіжчики.

Про це він сказав в ефірі «5-го каналу» в п'ятницю.

"Человек полагает, Бог располагает", - сказав І.КИРИЛЕНКО.

За словами лідера фракції, лише через деякий час можна буде сказати, що принесе новий політичний осінній сезон.

"Я завжди вірю після, а не до. Тому зараз я вірю в кожного, хто з нами у певні важкі часи прожив і залишився", - сказав він.

При цьому І.КИРИЛЕНКО додав, що не хоче бути провидцем у цьому питанні.