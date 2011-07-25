Експерт думає, що Тимошенко виявляє неповагу до всієї України

Призначення на процес у справі Тимошенко судді Кірєєва свідчить про нормальну роботу автоматизованої системи розподілу карних справ між суддями. Про це в інтерв`ю тижневику «Закон і бізнес»заявив старший партнер юридичної фірми «Ілляшев і партнери» Роман Марченко.

"Влада була зацікавлена у тому, щоб справу Тимошенко вів більш досвідчений суддя", - аргументує свою позицію адвокат.

Роман Марченко також здивований поведінкою Юлії Тимошенко в суді: «Якби ми або наші клієнти поводилися подібно до Юлії Тимошенко та її представників, цього б у залі судового засідання не терпів жоден суддя».

Коментуючи перебіг процесу, пан Марченко відзначив, що суддя Родіон Кірєєв діє у повній відповідності з законом, вимагаючи від Юлії Тимошенко стоячи звертатися до суду. Адвокат наголошує: «Суддя, звичайно, дотримує процес, але ж він діє від імені держави та народу, і своєю поведінкою Юлія Тимошенко фактично проявляє неповагу до всієї України».