СБУ затримала хулігана, який погрожував терактами у Києві

У Києві СБУ затримала «аноніма», який погрожував терористичними актами у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ у м. Києві, 19 липня ц.р. на телефон лінійного управління МВС у столичному метрополітені надійшло анонімне повідомлення про загрозу терористичного акту у центрі Києва. Чоловічий голос повідомив, що плануються теракти на станціях Київського метро та на території Києво-Печерської лаври із застосуванням бактеріологічних та хімічних засобів.

Співробітники столичного Управління СБУ встановили особу телефонного «терориста». Ним виявився мешканець Києва 1969 року народження, який свій вчинок здійснив із хуліганських мотивів. У ході оперативно-розшукових дій встановлено, що реальних намірів та можливостей для вчинення злочину він не мав.

Наразі органами міліції вирішується питання про порушення кримінальної справи.

За вчинення завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадянам, знищення або пошкодження об’єктів власності чинним законодавством передбачене покарання у вигляді штрафу до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі строком до 3 років, відзначили в УСБУ.