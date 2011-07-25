У Печерському суді - бійка: міліція силою вивела нардепа
Кірєєв закликав до честі офіцера
Близько 20 співробітників спецпідрозділу міліції «Грифон» із застосуванням сили видалили із зали судових засідань Печерського райсуду Києва народного депутата України Юрія ПРОКОПУЧКА (фракція "БЮТ-Батьківщина").
Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося відразу після того як головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив рішення про видалення Ю.ПРОКОПЧУКА через висловлену ним неповагу до суду.
Перед цим адвокат Микола СІРИЙ заявив клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні у зв’язку із завершенням о 18 годині робочого дня, встановленого розпорядком суду.
Після цієї заяви присутні у залі народні депутати почали аплодувати, а суддя Р.КІРЄЄВ звернувся до одного із працівників судової міліції з проханням встановити порушника. Працівник «Грифону» вказав на народного депутата Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА. Коли суддя попросив А.КОЖЕМ’ЯКІНА встати, встали також інші депутати, які знаходилися в залі.
Оскільки таким чином не можна було встановити порушника, Р.КІРЄЄВ звернувся до А.КОЖЕМ’ЯКІНА з проханням дотримуватися правил поведінки у суді, закликаючи до честі офіцера.
Після цього зауваження деякі народні депутати зайняли свої місця в залі, а суддя Р.КІРЄЄВ одноосібно визначив ще одного порушника, яким і виявився Ю.ПРОКОПЧУК.
Під час примусового видалення Ю.ПРОКОПЧУКА із зали між депутатами та співробітниками судової міліції зав’язалася бійка, але оскільки кількість правоохоронців перевищувала кількість народних депутатів, Ю.ПРОКОПЧУКА все ж таки із застосуванням сили було видалено із зали.