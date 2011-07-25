У Печерському суді - бійка: міліція силою вивела нардепа

Близько 20 співробітників спецпідрозділу міліції «Грифон» із застосуванням сили видалили із зали судових засідань Печерського райсуду Києва народного депутата України Юрія ПРОКОПУЧКА (фракція "БЮТ-Батьківщина").

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося відразу після того як головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив рішення про видалення Ю.ПРОКОПЧУКА через висловлену ним неповагу до суду.

Перед цим адвокат Микола СІРИЙ заявив клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні у зв’язку із завершенням о 18 годині робочого дня, встановленого розпорядком суду.

Після цієї заяви присутні у залі народні депутати почали аплодувати, а суддя Р.КІРЄЄВ звернувся до одного із працівників судової міліції з проханням встановити порушника. Працівник «Грифону» вказав на народного депутата Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА. Коли суддя попросив А.КОЖЕМ’ЯКІНА встати, встали також інші депутати, які знаходилися в залі.

Оскільки таким чином не можна було встановити порушника, Р.КІРЄЄВ звернувся до А.КОЖЕМ’ЯКІНА з проханням дотримуватися правил поведінки у суді, закликаючи до честі офіцера.

Після цього зауваження деякі народні депутати зайняли свої місця в залі, а суддя Р.КІРЄЄВ одноосібно визначив ще одного порушника, яким і виявився Ю.ПРОКОПЧУК.

Під час примусового видалення Ю.ПРОКОПЧУКА із зали між депутатами та співробітниками судової міліції зав’язалася бійка, але оскільки кількість правоохоронців перевищувала кількість народних депутатів, Ю.ПРОКОПЧУКА все ж таки із застосуванням сили було видалено із зали.