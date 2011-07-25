У День Незалежності чорнобильці мають намір провести акцію

У День Незалежності України 24 серпня «чорнобильці» спільно з ветеранами мають намір провести акцію з вимогою скасувати рішення Кабінету міністрів про обмеження розмірів їхніх соціальних виплат.

Про це в коментарі УНІАН повідомив президент всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Юрій АНДРЄЄВ.

За його словами, планується, що близько 20 тис. учасників акції проведуть протестну акцію у вигляді ходи від станції метро «Університет» до вулиці Лютеранської та будівлі Адміністрації Президента, де відбудеться мітинг.

«Брати участь будуть також ветеранські організації, тобто ветерани війни, ветерани праці, військової служби, правоохоронних органів із усіх регіонів України. Найбільше учасників буде з Донбасу», - заявив Ю.АНДРЄЄВ.

За словами Ю.АНДРЄЄВА, подібні обмеження на виплати чорнобильцям і дітям війни вже намагалося ввести уряд під керівництвом екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Це вже робила ТИМОШЕНКО в 2007 році. 28 грудня вона подібне зробила. І в травні 2008 року Конституційний Суд визнав такі дії неконституційними», - нагадав Ю.АНДРЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2011 року парламентська більшість прийняла правки до закону про державний бюджет, що дозволяють Кабінету міністрів встановлювати порядок і розміри виплат для чорнобильців, військовослужбовців, надбавки до пенсії для дітей війни, виходячи з можливостей бюджету, а не грунтуючись на чинному законодавстві.

6 липня 2011 року уряд прийняв постанову №745, якою передбачено зменшення розмірів соціальних виплат ряду категорій громадян.

Зокрема, постановою передбачено, що розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв`язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, і пенсій у зв`язку з втратою годувальника внаслідок катастрофи, не можуть бути нижчими: для учасників ліквідації наслідків аварії в 1986 році інвалідів I групи – 1200 грн., II – 1090 грн. і III – 980 грн.; для учасників ліквідації наслідків аварії в 1987-1990 рр. і для осіб, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження, інвалідів I групи – 870 грн., II – 820 грн., III – 760 грн. і т.д.

Водночас законом про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи, передбачено, що розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв`язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, і пенсій у зв`язку з втратою годувальника внаслідок катастрофи, не можуть бути нижчими: для учасників ліквідації наслідків аварії в 1986 році інвалідів I групи – 220% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1680,8 грн.), II – 200% ПМ (1528 грн.) і III – 180% ПМ (1375,2 грн.); для учасників ліквідації наслідків аварії в 1987-1990 рр. і для осіб, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження, інвалідів I групи – 160% ПМ (1222,4 грн.), II – 150% ПМ (1146 грн.), III – 140% ПМ (1069,6 грн.) тощо.