Рудьковський заявив, що очолити СПУ йому дозволив «папа римський»

Відставка лідера СПУ Василя Цушка не стала несподіванкою для його соратників. Про це виданню "Коммерсант-Украина" сказали члени політради.

"Це кілька разів обговорювалося на нарадах секретарів. Василь Петрович розумів, що партія з її розмитою позицією не має перспективи, і їй потрібно переходити в опозицію до нинішньої влади. Кроки влади повинні бути більш зваженими, і реформи не повинні лягати на плечі тих, хто несе основну ношу", - сказав голова київської обласної організації СПУ Василь Сильченко. За його словами, в ході минулого засідання політвиконкому Василь Цушко назвав трьох кандидатів, які могли б зайняти його пост, - почесного голову СПУ Олександра Мороза, першого секретаря політради партії, колишнього міністра транспорту і зв`язку (2006-2007 роки) Миколу Рудьковського і члена політради, екс-главу Фонду держмайна (2005-2008 роки) Валентину Семенюк-Самсоненко.

"Бажання стати лідером виявив Микола Рудьковський. Він відкрито заявив про свої амбіції, підкріпивши їх словами про те, що вже обговорив своє висунення, як він сказав, `з папою римським`. Ми розуміємо, на якому високому рівні досягнута ця домовленість, але ми також розуміємо і те, що домовленості з державними чиновниками партії влади не можуть бути для нас серйозним аргументом", - сказав пан Сильченко.

Слід зазначити, що обговорення з главою держави кандидатів на посаду голови СПУ стає традицією. У травні 2010 року тодішній міністр економіки Василь Цушко погоджував своє висунення з Віктором Януковичем, про що відкрито заявив членам політради. В кінці червня цього року адміністрацію президента разом відвідали Микола Рудьковський і Василь Цушко – кореспондент "Коммерсанта" зіткнувся з ними в дверях адміністрації.

"Коли ми безпосередньо запитали Василя Цушка `Хто такий папа римський? З ким ви домовилися?`, він тільки повторив: `Папа римський – це папа римський`, чим, звичайно ж, образив тих, хто поставив запитання. Втім, потім Цушко додав, що домовленістю не передбачено називати прізвища", - сказав Василь Сильченко.

За словами співбесідників газети в політраді партії, останні декілька місяців Олександр Мороз також зондував грунт на предмет свого повернення на пост глави СПУ. З названих кандидатів про вибори лідера партії з виданням погодилася поговорити тільки пані Семенюк-Самсоненко. "У мене немає ніяких амбіцій, - заявила вона.– Є тільки біль за партію, і більше нічого, тому що я створювала партію в 91-му".