Кірєєв лякає Тимошенко, що вижене її з залу

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО знову відмовляється підводитися зі свого місця на вимогу судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.КІРЄЄВ попросив Ю.ТИМОШЕНКО підвестися, аби вона виголосила ті заяви, які нею зареєстровані у канцелярії суду.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО зареєструвала клопотання про відвід прокурора Олександра МИКИТЕНКА.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО попросила долучити до справи як її захисників Сергія ВЛАСЕНКА та американських адвокатів Марка ФЕЛДМАНА і Роджера ЕНОКА.

Р.КІРЄЄВ зробив зауваження Ю.ТИМОШЕНКО за відмову підвестися і заявив, що може видалити її за неповагу.