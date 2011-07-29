Дубину допитували дві з половиною години

Колишній голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляє, що сприймав директиви, підписані екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО на газові переговори у 2009 році, як директиви уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДУБИНА заявив сьогодні під час надання показів як свідок у кримінальній справі проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«Я сприймав це доручення як директиви Кабінету міністрів. Але це було моє особисте сприйняття», - сказав О.ДУБИНА.

Водночас відповідаючи на запитання Ю.ТИМОШЕНКО, про які документи, затверджені урядом стосовно газових контрактів, йому відомо, екс-голова НАК повідомив про засідання уряду, які стосувалися газових питань: 12 січня 2009 року – про перебіг переговорного процесу та 21 січня 2009 року – про затвердження газових контрактів, підписаних 12 січня 2009 року у Москві. «Контракти на цьому засіданні Кабінету міністрів були ухвалені», - підкреслив О.ДУБИНА.

Допит О.ДУБИНИ тривав 2 години 25 хвилин.