Третяков розповів, скільки він відстебнув Нашій Україні

Олександр Третьяков позитивно оцінює можливість того, що глава Секретаріату Президента України Віктор Балога очолить штаб «Нашої України». «Якщо Віктор Балога очолить штаб, я це вітаю. «Наша Україна» - президентська партія. Коли розірваний ланцюжок між партією і президентом, це завжди плачевно. Повинна бути повна комунікація», - сказав Олександр Третьяков в інтерв`ю «Газеті 24», опублікованому сьогодні.

А.Третьяков заявив, що бере участь у фінансуванні "Нашої України". "На сьогоднішній день – 3 мільйони за останні кілька місяців. Буде ще. Але мені дозволяють це робити мої декларації. Гроші офіційно переводяться з мого особового рахунку на рахунок партії. Я вважаю, що «Наша Україна» - моя сім`я і я не бачу в цьому жодної проблеми", - сказав він.

Проте він заявив, що в даний час не займається підприємництвом, а тому не бачить проблеми вибору між роботою у владі і бізнесом. «Єдине підприємство, в якому я акціонер – це «Главред-медіа». Свої акції я передав в управління журналістам і не втручаюся в редакційну політику. Я рантьє. У мене на рахунках в Ощадбанку лежить 18 мільйонів під 10-11 % річних, мені вистачає. А «Главред-медіа» не приносить прибутку поки. Йде етап становлення і, як в будь-якому бізнесі, спочатку інвестиції, потім – прибуток», - сказав А.Третьяков.

Кажучи про можливі переговори в майбутньому парламенті між «Нашою Україною» і Партією регіонів, він відзначив важливість такого діалогу у зв`язку з необхідністю реформування Конституції, але при цьому особливо підкреслив, що переговори з будь-якими політичними силами відбуватимуться тільки при участі в них БЮТ.

Він також підтвердив, що «Наша Україна» домовилася з БЮТ про розподіл портфелів в майбутньому Кабміні за принципом 50 на 50, «щоб не влаштовувати внутрішньої ворожнечі».

«Ми не розмовлятимемо ні з однією політичною силою без наших партнерів по БЮТ. Разом з БЮТ ми розмовлятимемо з Партією Регіонів, тому що потрібно міняти в Конституцію, а для цього потрібно 300 голосів. Без ПР це неможливо».

У майбутньому уряді силовий блок буде за Президентом. «Силовики» не будуть ні за «Нашою Україною», ні за «Партією Регіонів», ні за «Самообороною», - сказав А.Третьяков.

Відповідаючи на питання, чи спілкується він з Олександром Зінченком, екс-перший помічник Президента відповів: «Ні. Я готовий з ним зустрітися лише для того, щоб він нарешті виконав рішення суду і приніс мені публічні вибачення. Більше Зінченко мене не цікавить».