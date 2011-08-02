Нардеп упевнений, що донецького журналіста намагалися вбити

Народний депутат України Святослав ОЛІЙНИК (позафракційний) вважає неприпустимою кваліфікацію підпалу квартири редактора інтернет-видання «Новини Донбасу» Олексія МАЦУКИ як хуліганства і вимагає порушити справу за п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України - замах на вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це йдеться депутатських зверненнях С.ОЛІЙНИКА до міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА, генпрокурора Віктора ПШОНКИ та голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

«Кваліфікуючи замах на життя журналіста як дрібне хуліганство, правоохоронні органи фактично прирівняли цю подію до розбитої вітрини кіоску. Це цинічно. Вже з неправильної кваліфікації кримінальної справи видно, що цей злочин міліція і прокуратура не збираються розкривати, тому що вони свідомо не розглядають його, як тяжкий злочин», – заявив С.ОЛІЙНИК.

Він упевнений, що замах на життя редактора вчинений у зв’язку з його професійною та громадсько-політичною діяльністю.

Депутат вимагає від керівництва правоохоронних органів забезпечити захист О.МАЦУКИ.

«Олексій МАЦУКА відомий в Донецьку завдяки своїм статтям та журналістським розслідуванням, в яких він обґрунтовано та мотивовано критикує дії посадових осіб місцевих органів влади (питання корупції, нецільового використання бюджетних коштів та різноманітних фальсифікацій)», – вказує депутат у зверненнях.

С.ОЛІЙНИК зауважив, що постраждалий журналіст є головою Донецької обласної організації і членом Центральної ради політичної партії «Україна Майбутнього», яку він очолює. Крім того, О.МАЦУКА працює помічником-консультантом самого С.ОЛІЙНИКА.

Він також додав, що керівництво «України Майбутнього» проінформувало про інцидент своїх політичних партнерів з країн Європейського Союзу.

Крім того, С.ОЛІЙНИК вимагає від правоохоронних органів перевірити на причетність до організації підпалу квартири редактора інтернет-видання «Новини Донбасу» одного з колишніх керівників регіону.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня у Донецьку невідомі підпалили квартиру редактора інтернет-видання «Новини Донбасу» О.МАЦУКИ. Двері квартири редактора хтось підпер мішками з цементом, щоб ніхто не міг залишити палаюче приміщення. Під час підпалу О.МАЦУКИ не було вдома. Невідомі також залишили біля входу в під`їзд похоронний вінок, на чорних стрічках якого було написано: «Олексію Віталійовичу від скорботних друзів і подруг».

Міліція Донецька порушила кримінальну справу за фактом підпалу квартири О.МАЦУКИ. Справу порушено за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство».