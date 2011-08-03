Зізнання від Семиноженка: перейти на iPod змусило «повсякденне життя»

Уряд України з 2012 року переходить на електронний документообіг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

«Як перший крок організації електронного врядування уряд з нового року, з 1 січня, переходить на електронний документообіг, тобто на безпаперовий», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Він наголосив, що це значно підвищить ефективність роботи чиновників. Також він підкреслив, що вже існує необхідна законодавча база для використання електронного документообігу.

Крім того, В.СЕМИНОЖЕНКО висловив думку, що повсякденне життя саме фактично змушує людей відмовлятися від використання паперових документів і переходити на електронні, що значно, на його думку, полегшує і прискорює роботу. В.СЕМИНОЖЕНКО зазначив, що сам вже практично не використовує паперових документів, а використовує для цього iPod.