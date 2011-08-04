Справа Тимошенко: Павленко забув, як називалися документи

Екс-міністр з питань молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО заявляє, що під час засідання 19 січня 2009 року директиви щодо газових угод на голосування не виносилися, однак обговорювалися як форма політичної підтримки прем’єр-міністра під час газових переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Печерському райсуді Києва, де давав свідчення як свідок у справі проти екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО.

За його словами, 19 січня засідання проводив перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, який запропонував обговорити це питання. «Я не пам’ятаю, щоб був конкретний проект рішення. Але якісь інформаційні документи роздавалися, бо без цього не було б обговорення», - сказав екс-міністр.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, під час засідання уряду О.ТУРЧИНОВ наголосив, що ухвалення директив як таких не потрібно. «Наскільки я пригадую, ТУРЧИНОВ сказав, що прем’єр-міністру потрібна політична підтримка, і ця підтримка могла виглядати як директиви… Але в ході дискусії не було надано жодної форми, як цю підтримку надати прем’єр-міністру», - сказав екс-міністр.

При цьому він додав, що взагалі питання про затвердження директив до порядку денного засідання уряду не вносилося і голосування за ці директиви не було.

Водночас Ю.ПАВЛЕНКО зауважив, що взагалі не пам’ятає такої форми, як затвердження директив.

Під час допиту були зачитані покази Ю.ПАВЛЕНКА, згідно з якими він назвав документи, які виносилися на обговорення під час засідання уряду 19 січня 2009 року, директивами. «Я зараз не можу сказати, як ці документи однозначно називалися», - сказав він.

Ю.ПАВЛЕНКО пояснив, що під час попереднього допиту не надав конкретного значення поняттю «директиви», й тому документи, які обговорювалися, назвав саме так.

Зараз, за його словами, під час спілкування з іншими свідками та перебуванні в суді 16 годин він може сказати, що однозначно ці документи не називалися директивами.

Допит Ю.ПАВЛЕНКА тривав майже півтори години.