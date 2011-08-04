Суддя відмовився викликати свідків з боку Тимошенко

Головуючий у справі суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ частково задовольнив клопотання екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту про залучення свідків та виклик їх до суду на допит.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив після розгляду клопотання Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту про залучення як свідків понад 10 екс-урядовців, представників компанії "Укртрансгаз", представника компанії Ernst & Young.

Таким чином, до суду як свідки для допиту будуть викликані колишній перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ та тодішній керівник Апарату прем’єр-міністра Михайло ЛІВІНСЬКИЙ.

Суд відмовив у залученні як свідків екс-віце-прем’єра Григорія НЕМИРЮ, екс-міністра Кабінету міністрів Петра КРУПКА, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, колишнього в.о. міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО, екс-міністра вугільної промисловості Віктора ПОЛТАВЦЯ, екс-віце-прем’єра Івана ВАСЮНИКА, екс-міністра праці та соціальної політики Людмилу ДЕНІСОВУ, а також заступника голови Контрольно-ревізійного управління Наталію РУБАН, під керівництвом якої готувалася довідка комісійної перевірки трирічної фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України».

Представники державного обвинувачення заявили, що не мають підстав для залучення цих свідків, оскільки вони не є спеціалістами в газовій сфері. «Таким чином, ми можемо допитати все населення країни», - вважає прокурор Олександр МИКИТЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО обурилася таким рішенням суду. «Якщо не треба встановити істину, то ніякі свідки не потрібні. Мабуть, ПАВЛЕНКО та ОГРИЗКО мають пряме відношення до газу. Там, де людей зламали, – їх допитують, а всі інші члени уряду, які мають чесну позицію і є свідками того, що відбувалося, не потрібні», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас суддя Р.КІРЄЄВ заявив, що клопотання про залучення екс-урядовців, представників "Укртрангазу", компанії Ernst & Young та КРУ можуть бути подані повторно на наступній стадії розгляду справи – на етапі дослідження письмових доказів справи.