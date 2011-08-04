Тимошенко і Кірєєв до ранку вільні

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив у судовому розгляді кримінальної справи проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО перерву до 9.00 5 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Р.КІРЄЄВ оголосив після розгляду клопотань захисту Ю.ТИМОШЕНКО та державного обвинувачення про залучення до справи свідків та виклик їх на допит до суду.

Сьогодні було допитано трьох свідків - екс-міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА, екс-міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА, а також колишнього заступника генерального прокурора України Віктора КУДРЯВЦЕВА.

Таким чином, на сьогодні загальна кількість допитаних у суді свідків становить 23 особи, всі вони залучалися до справи зі сторони держобвинувачення.