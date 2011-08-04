Підземні паркінги в центрі Києва можуть пошкодити історичні будинки

Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ вважає, що будівництво підземних паркінгів в центрі Києва призведе до знищення зелених зон та руйнації історичних споруд.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі О.БРИГИНЦЯ щодо планів столичної міськдержадміністрації побудувати 8 паркінгів на понад 3 тис. місць до 2015 року, що були оголошені під час громадського обговорення Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

«Будівництво підземних парковок в центрі столиці може знищити історичні будинки, як це сталося із будинками поруч зі скандальним будівництвом на вул. Пирогова, 2/37. А ні статус пам’ятки, а ні звернення мешканців будинків так і не зупинили руйнування цих пам’яток. Аналогічних прикладів чимало», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат Київради на прикладі скандального спорудження будинку на вулиці Пирогова пояснив механізм руйнації будинків. За його словами, коли впритул до пам’яток та під ними почалися земельні роботи, змінився рух підземних вод і будинки почали руйнуватись. Така ж ситуація, зазначив О.БРИГИНЕЦЬ, може статись із будь-яким будинком через земельні роботи, які від вимивання водою ґрунту під фундаментом просідають і руйнуються.

«Якщо влада справді хоче врятувати центр міста від транспортного колапсу, треба оголосити його пішохідною зоною, а всі адміністративні заклади, в тому числі й Київраду та офіси управлінь КМДА, винести за межі туристичної пішохідної зони. Таким чином, вирішиться одразу кілька проблем: транспорт з центральних вулиць зникне, а історичний центр збережеться», - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат вважає, що приміщення, звільнені від адмінустанов, можна буде передати музеям, галереям, театрам та іншим закладам туристичної та культурної інфраструктури.

У прес-службі нагадують, що за ініціативи О.БРИГИНЦЯ з порядку денного сесії Київради 14 липня було зняте питання щодо будівництва паркінгу по вул.Прорізна, яке могло знищити сквер. Йдеться про проект рішення щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київпастранспарксервіс» по вул. Прорізна (від вул.Хрещатик до вул.Пушкінська) в Шевченківському районі м.Києва для будівництва та експлуатації підземного багаторівневого паркінгу з об’єктами транспортної інфраструктури.