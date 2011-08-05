Томенко: "подвійне громадянство" створює небезпечну ситуацію

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО ініціюватиме зміни до законів про заборону реєстрації кандидатами у депутати всіх рівнів осіб з подвійним громадянством та відповідно заборону обіймати посади в органах державної влади особам, що мають подвійне громадянство.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

Він зауважив, що в Україні вже не перший рік точиться дискусія про так зване подвійне громадянство, натомість, органи державної влади не реагують на цю проблему належним чином.

М.ТОМЕНКО назвав небезпечною ситуацію, що склалася із стимулюванням багатьма країнами, особливо сусідами України, надання паспортів та другого громадянства громадянам України. Віце-спікер нагадав, що кілька місяців тому виступив з пропозицією провести спеціальне засідання Ради національної безпеки та оборони щодо даної проблеми.

«Однак, ні Президент, ні РНБО належним чином на це не відреагували», - зауважив він.

Водночас, М.ТОМЕНКО наголосив, що законодавство України забороняє подвійне громадянство, а посилання на те, що не існує чіткої процедури перевірки подвійного громадянства не знімає відповідальності з органів влади, що займаються проблемою подвійного громадянства, та із самих фігурантів скандалів, які обіймають ті чи інші державні посади, маючи статус подвійного громадянства.

Віце-спікер поінформував, що ініціюватиме внесення змін до закону про громадянство та інші законодавчі акти, якими було б імперативно прописано заборону реєструвати кандидатами в депутати всіх рівнів осіб з подвійним громадянством та відповідно заборону займати посади в органах державної влади особам, що мають подвійне громадянство.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина Аліна АЙВАЗОВА вже 17 років є громадянами Ізраїлю.

3 серпня ізраїльське інтернет-видання Izrus опублікувало копію посвідчення особи мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що підтверджує його ізраїльське громадянство.

Відповідно до інформації, яка міститься в базі даних МВС, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина репатріювалися до Ізраїлю 5 жовтня 1994 року.

За даними станом на липень 2011 року, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прописаний у будинку на одній з вулиць Північного Тель-Авіва.

3 серпня у програмі ТСН на телеканалі «1+1» показали відеосюжет, в якому кореспонденти зайшли до помешкання мера у Тель-Авіві і застали його вдома.

На питання, чи є у нього громадянство Ізраїлю, мер відповів: "Немає в мене громадянства".

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ балотувався на посаду Президента України у 2004 році, був обраний мером столиці у 2006 році, до цього обирався народним депутатом України.