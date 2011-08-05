Захист Тимошенко хоче привести в суд ще 30 свідків

Народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що сьогодні до Печерського райсуду м. Києва були передані у письмовому вигляді повторні клопотання захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про залучення до справи щодо газових контрактів близько 30 свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив сьогодні журналістам перед початком судового процесу.

«Незважаючи на те, що обвинувачення викликало 38 свідків, а у захисту з 30 задовольнили лише двох – Олександра ТУРЧИНОВА та Михайла ЛІВІНСЬКОГО», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, зокрема, необхідно заслухати як свідків членів колишнього уряду, співробітників НАК "Нафтогаз України", компанії "Укртрансгаз", аудиторської компанії Ernst & Young та групу експертів, які готували висновки на замовлення Генеральної прокуратури. За словами С.ВЛАСЕНКА, ці свідки були допитані під час досудового слідства, але з невідомих причин не були викликані на допити на судові засідання у справі.

«Після того як вчора я і прокурори працювали як одна злагоджена команда навколо заборони нам будь-яких прав на захист, я думаю, що навіть тим людям, які хоч якось сподівалися, що цей суд буде хоча б зберігати рамки і форми суду, вже зрозуміло, що нічого цього нема. Вони гонять справу, вони поспішають, вони перепрацьовують… Вони роблять все для того, щоб виконати доручення ЯНУКОВИЧА, – до 24 серпня завершити справу і спробувати винести вирок», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО перед початком засідання.

Як повідомляв УНІАН, учора Ю.ТИМОШЕНКО клопотала про запрошення колишніх членів свого уряду та представників "Укртрансгазу": екс-міністра Кабінету міністрів Петра КРУПКА, екс-віце-прем`єра Григорія НЕМИРІ, колишнього першого віце-прем`єра О.ТУРЧИНОВА, екс-керівника департаменту ресурсів нафти і газу НАК "Нафтогаз України" Миколи ГОНЧАРУКА, колишнього виконуючого обов’язки міністра Ігоря УМАНСЬКОГО, екс-міністра праці і соціальної політики Людмили ДЕНІСОВОЇ, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, колишнього віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА, керівника служби партії "Батьківщина" М.ЛІВІНСЬКОГО, заступниці голови КРУ Наталії РУБАН, представника компанії Ernst & Young та інших.