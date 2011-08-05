Наметове містечко на Хрещатику спробують знести під ранок?
У Батьківщині нагадують про "традицію"
У «Батьківщині» не виключають, що наметове містечко біля Печерського райсуду намагатимуться розігнати під ранок.
Про це повідомляє прес-служба «Батьківщини».
«Влада збирається за допомогою правоохоронних органів розігнати наметове містечко, яке прихильники Юлії Тимошенко встановили на Хрещатику після арешту лідера партії «Батьківщина»», - зазначає прес-служба, посилаючись на інформацію, що надійшла до партії.
У партії припускають, що це буде зроблено у «кращих» традиціях влади – під ранок.
Як відомо, партія «Батьківщина» розпочала безстрокову акцію протесту проти незаконного арешту Юлії ТИМОШЕНКО й закликала киян, мешканців інших областей України долучатися до мирного мітингу під стінами Печерського районного суду за адресою Хрещатик, 42а.