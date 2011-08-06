НКЗУ закликає ввести санкції проти Януковича та його команди

Народний комітет захисту України (НКЗУ) у зв’язку з арештом лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО закликає уряди демократичних країн світу ввести санкції проти Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та представників його команди, які причетні до переслідувань опозиціонерів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві комітету, яку підписали відомі громадські діячі Дмитро ПАВЛИЧКО, Богдан ГОРИНЬ, Валерій ШЕВЧУК, Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ.

«Влада в Україні перейшла межу. ЯНУКОВИЧ поставив себе поза законом. Тепер відповідальність за арешт лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО та подальші події повністю лягають на главу держави та його оточення. Режим, не змігши у судовій залі довести вину ТИМОШЕНКО, обрав тоталітарні методи боротьби зі своїм головним опонентом», - сказано у заяві.

Народний комітет захисту України вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, «під диктатом якого знаходиться суд і прокуратура», негайного звільнити Ю.ТИМОШЕНКО. «Це останній шанс для Віктора ЯНУКОВИЧА зберегти своє обличчя, як керівника держави», - вважають члени НКЗУ.

Вони закликали лідерів усіх опозиційних сил України відкинути суперечності і згуртуватися для звільнення Ю.ТИМОШЕНКО.

Також Народний комітет захисту України просить уряди демократичних країн світу ввести санкції (арешт банківських рахунків, активів і заборону в’їзду) проти В.ЯНУКОВИЧА та представників його команди, які причетні до переслідувань опозиціонерів.

Народний комітет захисту України закликає громадян, яким є дорогою свобода та демократія, які прагнуть бачити країною європейською, а не тоталітарною, висловити рішучий протест проти злочинних дій режиму В.ЯНУКОВИЧА.

НКЗУ закликає співвітчизників приєднатися до безстрокової акції протесту проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО і долучитися до мітингу під стінами Печерського райсуду Києва (вул. Хрещатик 42 а).