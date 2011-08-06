Політологи: влада не розуміє, яку розпочала кризу в суспільстві

Політологи вважають, що влада не розуміє, яку вона розпочинає кризу в суспільстві арештом екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО

Про це експерти заявили у коментарях інтернет-виданню «Політична думка».

Зокрема, за думку політолога Ігоря ЛОСЄВА, «це початок створення в Україні білоруського режиму ЛУКАШЕНКА, а може, ще й гірше. Це початок цілковитого згортання демократичних процесів в країні і, безумовно, початок посилення масових політичних переслідувань».

«Далі, - зазначив експерт, - черга за звичайними громадянами. А що робить будь-який авторитарний режим, коли економічна та політична ситуація погіршується - починає залякувати народ, аби той не виходив на вулиці і не захищав свої права. Щоб всі були перелякані, сиділи по домівках і мовчки терпіли авторитарну владу».

Також І.ЛОСЄВ висловив думку, що лише «псевдоінтелігенція пише листи на підтримку ЯНУКОВИЧА у його боротьбі нібито з корупцією. Фактично вони освятили арешт ТИМОШЕНКО і всі політичні репресії. Вони морально до цього причетні, тому тепер зобов`язані після вихваляння цієї влади понести відповідь й за вчинки влади. Бо вони показали цій страшній владі, що вони співчувають тим, хто репресує, і зневажають репресованих». «Це ганьба, і ці люди не мають права називатися інтелігенцією чи інтелектуалами», - сказав політолог.

Він також вважає, що якщо влада не побоялася таке зробити з лідером опозиції Ю.ТИМОШЕНКО, то далі черга за всіма рядовими громадянами. На думку експерта, зараз кожен має це усвідомити і, подолавши у собі страх, нарешті дати оцінку цій владі. «Бо якщо хтось думає, що власну правову і демократичну державу можна мати нічим не жертвуючи, то він помиляється», - зазначив І.ЛОСЄВ.

Політолог Олексій ГАРАНЬ також зазначив, що нинішня ситуація з Ю.ТИМОШЕНКО «вписується у бульдозерну політику влади».

«Зараз переслідуються опозиційні сильні політики. Влада дуже "вляпалася" з арештом ТИМОШЕНКО. Звичайно, вона хотіла це зробити саме влітку, коли люди відпочивають і не зможуть відреагувати. Але на це відреагує світова спільнота. ЯНУКОВИЧ прагне довести до кінця угоду про асоціацію з ЄС, бо ця угода йому дуже потрібна. Проте арешт ТИМОШЕНКО може все перекреслити», - зазначив експерт.

Він також не виключає, що в цьому контексті йде боротьба різних груп в команді В.ЯНУКОВИЧА, яким не потрібна асоціація з ЄС, тому проігноровані всі зауваження і застереження міжнародної спільноти щодо справи Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, на думку О.ГАРАНЯ, «арештом ТИМОШЕНКО влада хоче залякати усіх громадян і продемонструвати свою силу. Але така сила контрпродуктивна».

Зі свого боку журналіст із Франції Алла ЛАЗАРЄВА висловила думку, що арешт Ю.ТИМОШЕНКО - це передовсім початок політичної кампанії до парламентських виборів. «Влада демонструє острах програти. Очевидно, розрахунок робиться на те, що протестний електорат швидко не знайде харизматичних лідерів, не зможе об`єднати зусилля».

«Безумовно, йдеться також про залякування радикальної опозиції та суспільних активістів. Але коли влада боїться, це означає, що вона усвідомлює власну непопулярність», - підкреслила А.ЛАЗАРЄВА.

При цьому політолог Ігор ЖДАНОВ зазначив, що зараз уже остаточно зрозуміло, на кого і на що працює судова система.

«Справедливого суду просто немає. Зрозуміло, що влада поставила завдання суду і той виконав. Але влада не розуміє, яку вона розпочинає кризу в суспільстві. І цього разу вона не буде одномоментною, а досить тривалою. Влада обрала чорно-білий формат відносин з ТИМОШЕНКО. Вона уже зробила з ТИМОШЕНКО Жанну д`Арк. Бо зауваження суду про те, що вона зловживає у суді, безглузді і нелогічні, бо вона так само може поводитися у суді, будучи уже заарештованою. Тобто, тут жодної логіки у поясненнях судді немає», - наголосив експерт.

Тепер, вважає він, на Україну чекатимуть більш жорсткі заяви про репресії в Україні. «І уже точно можна говорити, що ратифікація угоди про асоціацію з ЄС під величезним сумнівом», - сказав політолог.