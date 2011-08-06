Тимошенко сьогодні позбавлена адвоката

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ сьогодні не потрапив до своєї підзахисної в Лук’янівський СІЗО, оскільки вчора суд надав йому дозвіл тільки на одне побачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.СУХОВ заявив журналістам.

«Я сьогодні до неї не потрапив. Сьогодні вихідний день. Мені суд дав тільки дозвіл на одне побачення, і я його вчора використав», - сказав Ю.СУХОВ.

За словами адвоката, оскільки Печерський районний суд Києва сьогодні не працює, то, відповідно, немає і дозволу на побачення.

При цьому він додав, що надання дозволу судом на кожне окреме побачення є не зовсім законним. «Кримінально-процесуальний кодекс, на який постійно посилається суд, дає право адвокату бачитися з підзахисною без обмеження часу, і тому в принципі є практика, що і судді, і слідчі дають один дозвіл на побачення без обмежень», - сказав Ю.СУХОВ.