Суд заборонив мітинги під Печерським судом: чекай "Беркут"

Окружний амінсуд Києва заборонив проведення мирних зібрань біля Печерського суду.

Про це повідомив Українській правдідепутат Сергій Гашинський з зали суду, яке ухвалене о 1 годині ночі.

За його словами, водночас суд не уточнив, чи можна проводити прийом депутатами громадян у своїх приймальнях на цьому місці.

"Після того як суд оголосив рішення, депутати спитали в судді, чи правильно вони розуміють, що прийом громадян дозволено, але той у відповідь лише прочитав рішення суду, де нічого про це не було сказано", - заявив депутат.

За його словами, бютівці продовжать приймати громадян під судом.

Як відомо, після арешту Юлії Тимошенко бютівці почали безстрокову акцію протесту і встановили 20 наметів - "приймалень народних депутатів".

О 8-й вечора стало відомо, що Київська міськдержадміністрація в суботу подала позов до Окружного адміністративного суду Києва про обмеження права на мирні зібрання.

Як повідомляв УНІАН, вдень 6 серпня в Головному управлінні МВС України в Києві запевнили, що без судового рішення не вживатимуть заходів з примусового демонтажу наметів на Хрещатику біля Печерського райсуду: «Якщо буде відповідне рішення судів, тоді будемо вживати заходи із забезпечення їх виконання».