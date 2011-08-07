"Беркут" прибув до наметового містечка опозиції на Хрещатику

Станом на 4:30 у наметовому містечку під Печерським судом перебувають біля 20 народних депутатів, які чергують біля наметів.

Зокрема тут присутні Олександр Турчинов, Олександр Абдулін, Роман Забзалюк, Сергій Сас, Андрій Сенченко, Наталія Королевська, повідомляє "Українська правда". Крім того, в містечку присутні депутати Народної самооборони.

Біля кожної палатки стоїть близько 7 людей, які записані на прийом до депутатів.

Близько 4:20 на вулицю Богдана Хмельницького прибули ще два міліцейські автобуси.

До містечка підійшов командир полку "Беркут" Володимир Олександров, який оглянув містечко. Він зустрівся з Турчиновим. Під час бесіди Турчинов повідомив полковнику, що згідно з рішенням суду тут не проводиться акція, а намети є громадськими приймальнями депутатів.

Станом на 4:30 на протилежній від суду стороні Хрещатику стоїть спеціальна машина міліції з вбудованим штативом і камерою, яка записує події на вулиці.

О 5:10 на Хрещатик приїхали три автобуси з правоохоронцями.

Учасники акції сховалися за щитами. Обороною містечка керує особисто Олександр Турчинов.

Люди скандують "Міліція з народом" і "Ганьба!".

Починаючи з 5:20 правоохоронці ставлять залізні щити на вільній території Хрещатика - у бік бульвару Шевченка, захищаючи територію.

Як повідомлялося, адмінсуд заборонив масові зібрання під Печерським судом. Рішенням суду було заборонено проводити будь-які акції на всьому периметрі вулиці Хрещатик і Майдані Незалежності, з 7 по 31 серпня, а також на вулиці Діхтярівській, по всьому периметру стаціонарної огорожі Лук`янівського СІЗО – безстроково.