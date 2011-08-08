Опозиція відкликає з відпусток нардепів

Представники опозиційних фракцій у Верховній Раді сьогодні планують розпочати збір підписів за проведення позачергової сесії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам біля Печерського райсуду Києва повідомив депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ.

За його словами, зараз ініціатори проведення позачергової сесії очікують інформацію про прибуття народних депутатів до Києва. Після цього, зазначив С.СОБОЛЄВ, планується розпочати збір підписів. «Я думаю, сьогодні почнемо збір підписів», - сказав він.

Говорячи про порядок денний ймовірної позачергової сесії ВР, С.СОБОЛЄВ сказав, що депутати мають намір ініціювати внесення змін до закону про судоустрій, «який сьогодні відкрив те свавілля, яке чиниться не тільки в суді над ТИМОШЕНКО, а й в судах над іншими політичними в’язнями».

Також, за словами депутата, планується ініціювати зміни до законодавства, які передбачають перегляд функцій Генеральної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявив, що опозиція ініціюватиме проведення позачергової сесії ВР у зв’язку з арештом екс-прем’єр-міністра, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні парламент залишається єдиним місцем, де опозиція може, бодай, представити альтернативну точку зору на перебіг подій в Україні і на безпрецедентні незаконні недемократичні дії влади», - заявив віце-спікер. За його словами, саме історія з арештом Ю.ТИМОШЕНКО потребує парламентської оцінки «ситуації беззаконня в Україні, що твориться, очевидно, за згодою Президента та влади».