Луценко передав Кузьміну, щоб пішов по-доброму, поки справу не завели

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО просить суд порушити кримінальну справу проти першого заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА за розголошення ним даних досудового слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням Ю.ЛУЦЕНКО звернувся сьогодні до колегії суддів Печерського районного суду Києва під головуванням судді Сергія ВОВКА.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, 21 липня Р.КУЗЬМІН «провів екстрений брифінг із засобами масової інформації, де розголосив дані досудового слідства, які ганьблять мене як людину, принижують мою честь і гідність», зокрема, те, що екс-міністр зареєстрований за адресою, де мешкає його колишній водій.

Звертаючись до сторони обвинувачення в суді, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Панове прокурори, передайте своєму керівнику, що у нього є декілька днів. Я можу відкликати цю заяву, якщо Ренат КУЗЬМІН складе з себе повноваження члена Вищої ради юстиції, як це зробив під тиском громадськості Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ».

Заслухавши думки сторін, суд прийняв рішення направити заяву Ю.ЛУЦЕНКА за належністю – до Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня на брифінгу Р.КУЗЬМІН заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО зробив усе, щоб дати квартиру своєму водію. Це, додав він, могло б характеризувати Ю.ЛУЦЕНКА з позитивного боку, якби не одне «але» - «навіщо ЛУЦЕНКО там сам прописався».

Р.КУЗЬМІН відзначив, що сьогодні незрозуміло, кому належить квартира - водію або самому Ю.ЛУЦЕНКО. «Чи можете ви повірити, що два дорослі чоловіки живуть в однокімнатній квартирі», - сказав він. «І це чистота помислів? Якщо ви не бачите користі – подивіться», - сказав Р.КУЗЬМІН.