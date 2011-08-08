У ПР думають, що лояльність Кірєєва могла б зруйнувати судочинство

Народний депутат України від Партії регіонів, перший заступник голови парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир ОЛІЙНИК вважає арешт екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО реакцією суду на порушення нею процедури розгляду справи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПР.

„Арешт – це не питання винуватості або невинуватості підсудного громадянина, арешт – це той захід, до якого був вимушений вдатися суд, щоб привести учасників процесу до дотримання процедурних норм”, – пояснив депутат.

„ТИМОШЕНКО постійно підштовхувала суд до цього кроку”, – заявив В.ОЛІЙНИК. „Зокрема, вона здійснювала тиск на свідків, на адресу яких лунали образи й неприпустимі коментарі, й порушувала загальну процедуру розгляду та ігнорувала ті правила та порядок, які визначені чинним законодавством. Це і образа на адресу судді, невиконання норми поваги до суду, котра передбачає при зверненні до судді та звернення на адресу судді „Ваша честь”, – уточнив політик.

Також депутат акцентував, що не останню роль зіграла відмова підсудної повідомити суду про адресу свого фактичного проживання. „Суддя ставить таке питання не з власної цікавості: точне встановлення адреси проживання особи необхідно для того, щоб у рамках КПК з нею можна було підтримувати зв’язок: направляти повістки, виклики, тобто, це вимога. І коли людина приховує такі обставини, у судді можуть з’явитися підстави думати, що вона, приховуючи місце проживання, прагне уникнути правосуддя. Тому, оцінивши в сукупності дії підсудної, суддя ухвалив рішення щодо зміни запобіжного заходу”, – зазначив В.ОЛІЙНИК.

Депутат також не виключив, що у випадку, якщо в апеляції щодо зміни запобіжного заходу щодо Ю.ТИМОШЕНКО її захист вкаже, що в майбутньому підсудна поводитиметься згідно норм та положень кримінально-процесуального кодексу, припинить порушувати процедури розгляду судової справи, то запобіжний захід у вигляді арешту може бути скасований.

„Але запобіжний захід жодним чином не стосується іншої процедури – оцінки доказів та встановлення істини. Тут закон говорить про одне: всі учасники процесу повинні бути максимально зосереджені на предметі розгляду, а не перетворювати процес на балаган. Я впевнений, суд і надалі буде чітко дотримуватись процедури, визначеної законом, у дослідженні доказової бази та ухваленні остаточного рішення”, – сказав В.ОЛІЙНИК.

„Зміна запобіжного заходу не має жодного відношення про винуватість чи не винуватість особи. Питання про винуватість встановлюється вироком – виправдальним, обвинувальним чи спрямуванням матеріалів справи на дослідуванням. А зміна заходу – це реакція на порушення процедури розгляду учасником процесу, який не хоче, щоб процес був прозорим та демократичним, а намагається впливати на суд і свідків, щоб домогтися неправосудного рішення. Лише повне дотримання процедур є гарантією правосудного рішення. Все інше – спроби в той чи інший спосіб отримати неправосудне рішення», - сказав депутат-регіонал.

За його словами, «якби суддя не реагував, то він сам припустився б порушення. Нереагування на порушення могло б викликати руйнацію судочинства в Україні. Всі громадяни рівні, не залежно від прізвища”.