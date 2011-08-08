Тимошенко - Кірєєву: Я наполягаю, щоб ви терміново припинили розправу

У судовому засіданні з розгляду кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 17.50.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ для розгляду у нарадчій кімнаті клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО про зміну міри запобіжного заходу.

Адвокат Юрій СУХОВ заявив це клопотання ще перед допитом як свідка міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА, але суд ухвалив рішення розглянути його після допиту.

Ю.ТИМОШЕНКО підтримала клопотання свого адвоката.

«Я наполягаю, щоб Ви терміново припинили розправу. Те, що Ви арештували – це грубе порушення закону. Вам треба зупинитися, не виконувати вказівки ЯНУКОВИЧА, а діяти як суд», - заявила вона, звертаючись до Р.КІРЄЄВА.

Екс-прем’єр також звернулася до суду з вимогою скасувати раніше застосовану проти неї підписку про невиїзд.

Після цієї заяви суддя Р.КІРЄЄВ знову зробив Ю.ТИМОШЕНКО попередження за чергове зневажливе висловлювання на адресу суду.

Під час обговорення клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО державне обвинувачення вкотре заявило про відсутність обставин, які б свідчили про необхідність зміни запобіжного заходу, та рекомендувало суду залишити це клопотання без задоволення.