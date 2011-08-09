Намети біля Печерського райсуду можуть знести сьогодні

Намети, встановлені на Хрещатику біля Печерського райсуду, можуть демонтувати у вівторок. Про це повідомили в столичному главку міліції, передає ТСН.

"Якщо рішення Окружного адмінсуду Києва, яке оголосили держвиконавці в понеділок увечері, не буде виконано учасниками акції, то у вівторок буде складено акт про невиконання рішення суду", - повідомили у міліції.

"Тоді, можливо, приїдуть комунальні служби міста і будуть демонтувати встановлені на Хрещатику малі архітектурні форми", - заявило джерело в міліції.

У таких випадках працівники міліції забезпечують правопорядок.

Як повідомлялося, Окружний адмінсуд Києва заборонив масові акції під Печерським судом і Лук`янівським СІЗО.

Нагадаємо, рішенням суду було заборонено проводити будь-які акції по всьому периметру вулиці Хрещатик та Майдану Незалежності, з 7 по 31 серпня, а також на вулиці Дегтярівській, по всьому периметру стаціонарної огорожі Лук`янівського СІЗО - безстроково.

6 серпня прихильники Тимошенко встановили близько 20 військових наметів біля арки, що веде у двір суду, а співробітники міліції пізніше відгородили їх залізним парканом.

5 серпня Печерський райсуд ухвалив рішення про арешт Тимошенко.

У відповідь на це депутати Верховної Ради від фракції "Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина" вирішили безстроково пікетувати Печерський райсуд Києва.