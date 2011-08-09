Королевська закликає громадські організації підтримати Тимошенко

Громадські організації та лідери громадської думки повинні підтримати вимогу справедливого суду над Юлією ТИМОШЕНКО.

З таким зверненням виступила народний депутат («БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у її прес-службі.

«Невинність Ю.ТИМОШЕНКО має визначити суд. Ми вимагаємо чесного, відкритого справедливого суду, а не закритою розправи над політичним опонентом. Тому особливо важливо, щоб представники всіх громадських організацій, люди, які мають авторитет в суспільстві, сказали своє слово на захист демократії і правосуддя», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що до акцій на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО приєдналися багато учасників Податкового майдану.

«Вони на власному досвіді знають, як важко зараз відстоювати свої права і свободи, тому не залишилися осторонь. Вважаю, що всі люди з активною громадською позицією повинні стати пліч-о-пліч. Не на захист Ю.ТИМОШЕНКО, а для того, щоб у нашій країні, особливо напередодні 20-ї річниці Незалежності, судове свавілля і політичні переслідування перестали бути звичайною практикою», - додала Н.КОРОЛЕВСЬКА.