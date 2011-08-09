Бютівець: Ми бити міліціонерів не будемо. Вони нас битимуть

14:10, 09 серпня 2011
Політика
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До зносу наметів готові?

У фракції "БЮТ-Батьківщина" заявляють, що не чинитимуть спротив міліції у разі знесення наметів на Хрещатику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

«Ми не будемо чинити опір, щоб наших людей кидали за грати за перешкоджання діяльності міліції», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що в наметах біля Печерського райсуду, в яких розміщено громадські приймальні народних депутатів від фракції "БЮТ-Батьківщина", і надалі залишатимуться як самі народні депутати, так і звичайні люди.

«Ми бити міліціянтів не будемо. Бити вони будуть нас», - додав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Водночас він зауважив, що лідери партії «Батьківщина» не ставлять завдання місцевим парторганізаціям мобілізувати людей і звозити їх завтра до будівлі Печерського райсуду м. Києва, де продовжиться розгляд кримінальної справи проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. «Завтра люди, хто бажає, прихильники Юлії ТИМОШЕНКО, приїдуть за власний кошт, за бажанням», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він сподівається, що завтра біля Печерського суду буде людей не менше, ніж у понеділок, під час попереднього судового засідання.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня партія "Батьківщина" розпочала безстрокову акцію протесту проти незаконного арешту екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО і закликала киян, мешканців інших областей України щодня долучатися до мітингу біля Печерського районного суду на Хрещатику.

Там встановлено намети з табличками громадських приймалень опозиційних народних депутатів.

У ніч на 7 серпня Окружний адмінсуд Києва прийняв рішення про заборону масових акцій біля Печерського суду та Лук’янівського СІЗО.

Разом з тим у партії "Батьківщина" заявили, що це рішення призупинено і на нього подано апеляцію.

8 серпня у столичній міліції заявили, що у разі невиконання судового рішення про припинення будь-яких акцій на Хрещатику біля Печерського суду судові виконавці складуть відповідний акт, після чого відповідні комунальні служби розпочнуть виконувати судове рішення.

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