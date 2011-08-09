До бою з Адамеком Кличко може готуватися і в Києві

Лідер партії "УДАР", чемпіон світу з боксу Віталій КЛИЧКО може готуватись до вересневого поєдинку з польським боксером Томашом АДАМЕКОМ у Києві .

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Якщо буде необхідно, я можу провести підготовку і в Києві", - сказав В.КЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня В.КЛИЧКО у зв`язку з арештом екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО припинив підготовку до вересневого поєдинку з польським боксером Т.АДАМЕКОМ і повернувся з Австрії до Києва.

"Дізнавшись про те, що відбувається в Україні, я припинив підготовку до бою і повернувся до Києва, оскільки розумію, що справжній бій за демократичні цінності розгорнеться саме тут - в Україні, і я не можу бути стороннім спостерігачем у такій ситуації", - заявив В.КЛИЧКО.

Бій В.КЛИЧКА і Т.АДАМЕКА за титул чемпіона за версією WBC відбудеться 10 вересня 2011 року на муніципальному стадіоні Вроцлава (Польща).