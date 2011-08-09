Соболєв: опір диктатурі піде по 4 напрямках

До роботи Комітету опору диктатурі приєдналися Українська соціал-демократична партія і партія «Свобода».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це поінформував народний депутат Сергій СОБОЛЄВ (фракція «БЮТ-Батьківщина»).

За його словами, сьогодні відбулося друге засідання Комітету опору диктатурі, на якому були визначені ключові напрямки роботи на найближчий час і на перспективу.

«Дуже приємно, що були присутні практично всі перші особи в повному складі», - зазначив він, додавши, що на сьогодні ще дві партії долучилися до Комітету опору – Українська соціал-демократична партія і партія «Свобода».

«Ми склали план дій, який має чотири складові. Перш за все – це безпосередньо все, що стосується акцій навколо Печерського суду, підтримки Юлії ТИМОШЕНКО і все, що стосується нашої стратегії поведінки навколо цього суду», - сказав С.СОБОЛЄВ.

«Окремо ми розглянули підготовку до 24 серпня як спільної акції всіх опозиційних сил. Ми виробили конкретний план, створили оргкомітет з підготовки до відзначення двадцятої річниці Незалежності України і фактично розпочали цю роботу», - повідомив він.

С.СОБОЛЄВ також повідомив, що розглядалися питання, які стосуються відкриття чергової сесії парламенту, і «створена робоча група, яка вже почала опрацьовувати ключові моменти, які стосуються роботи на сесії».

«Ми також безпосередньо проговорили питання нашої координації зусиль з виборчого законодавства», - додав він.

«Все це говорить про те, що Комітет опору диктатурі почав активно діяти. Питання є дуже і дуже необхідними, життєвими. Я переконаний, що Комітет зможе реалізувати поставлені завдання опору диктатурі, повернення України в демократичне русло розвитку», - резюмував С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше до складу Комітету опору диктатурі увійшли партії «Батьківщина», «Наша Україна», Європейська партія України, Партія захисників вітчизни», «Фронт Змін», «Реформи і порядок», «Громадянська позиція», Народний Рух України, «Народна Самооборона».